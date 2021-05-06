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06 травня 2021, 08:59 2

Коронавірус в Україні: за добу понад 6 тисяч нових випадків

06 травня 2021, 08:59 2
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Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Донецькій областях
Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Донецькій областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 5 травня COVID-19 діагностували у 6 038 осіб, госпіталізували 1 671 хворого, померло 374 людини, одужала 14 351 особа. Всього за добу провели 72 373 тестування на коронавірус.

Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

6 038 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні на 6 травня. Зокрема, захворіли 271 дитина і 113 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 72 373 (у тому числі методом ПЛР - 36945, методом ІФА - 12460, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22968).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 097 024 особи;
  • одужали - 1 711 709 осіб;
  • летальних випадків - 45 451;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.

Раніше повідомлялося, що в Україні COVID-19 діагностували у 2 576 осіб.

МОЗ коронавірус пандемія вірус ушпиталення

 
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