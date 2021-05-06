Коронавірус в Україні: за добу понад 6 тисяч нових випадків
В Україні за 5 травня COVID-19 діагностували у 6 038 осіб, госпіталізували 1 671 хворого, померло 374 людини, одужала 14 351 особа. Всього за добу провели 72 373 тестування на коронавірус.
Як передає RegioNews про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
6 038 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні на 6 травня. Зокрема, захворіли 271 дитина і 113 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 72 373 (у тому числі методом ПЛР - 36945, методом ІФА - 12460, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 22968).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 097 024 особи;
- одужали - 1 711 709 осіб;
- летальних випадків - 45 451;
- проведено ПЛР-тестів - 9 555 109.
Раніше повідомлялося, що в Україні COVID-19 діагностували у 2 576 осіб.