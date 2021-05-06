Коронавирус в Украине: за сутки более 6 тысяч новых случаев

Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Донецкой областях

Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Донецкой областях

Фото: из открытых источников

В Украине за 5 мая COVID-19 диагностировали у 6 038 человек, госпитализировали 1 671 больного, умерло 374 человека, выздоровел 14 351 человек. Всего за сутки провели 72 373 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6 038 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 6 мая. В частности, заболели 271 ребенок и 113 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 72 373 (в том числе методом ПЦР - 36945, методом ИФА - 12460, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22968).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (622), Донецкой (599), Харьковской (544), Днепропетровской (543) и Ровенской (403) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 097 024 лица;

выздоровели - 1 711 709 человек;

летальных исходов - 45 451;

проведено ПЦР-тестов - 9 555 109.

Ранее сообщалось, что в Украине COVID-19 диагностировали у 2 576 человек.