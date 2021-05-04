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04 мая 2021, 11:32 5

В десяти областях за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

04 мая 2021, 11:32 5
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Вакцинацию в Украине проводили лишь 24 мобильные бригады
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 3 мая в Украине вакцинировали от коронавируса 919 человек, в 10 регионах не сделали ни одной прививки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максима Степанов, передает RegioNews.

В частности, ни одной дозы вакцины не использовали за сутки в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Луганской, Хмельницкой, Херсонской и Черниговской областях.

За минувшие сутки наибольшее количество COVID-прививок сделали в Николаевской области (174) и в Киеве (157).

756 022 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 756 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - рассказал Степанов.

Он отметил, что по состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 472 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что более чем половина украинцев не планируют делать прививки от COVID-19.

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