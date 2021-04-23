Хакер зі Львівщини "полював" на персональні дані співробітників СБУ: його затримали

Він діяв на замовлення спецслужб РФ

Він діяв на замовлення спецслужб РФ

Фото: СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки та кіберфахівці СБУ викрили хакера, який через шкідливе програмне забезпечення хотів викрасти персональні дані співробітників Служби. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисника.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ та фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему "Яндекс Деньги", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився мешканець Львівщини. Днями він здійснив розсилку спам-повідомлень у месенджері "WhatsАpp" на особисті номери співробітників СБУ. Вони містили посилання на сайт, що хоститься з території РФ.

Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду.

Насправді за висновками експертів, архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів та облікових записів соцмереж. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.