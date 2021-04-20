Хакер з Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів з іноземних банків

Точна сума збитків, завданих зловмисником встановлюється

Точна сума збитків, завданих зловмисником встановлюється

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ, спільно з американськими правоохоронними органами, заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера, якому вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерської спільноти. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

Йому вдалось викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади, а також вкрасти понад $300 тисяч. Потім персональна та конфіденційна інформація використовувалась через анонімні торгівельні майданчики у "DarkNet".

Точна сума збитків, завданих зловмисником встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може сягати десятків мільйонів доларів", - повідомили оперативники.

У підозрюваного вилучено комп’ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення. Триває досудове розслідування у межах провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру.