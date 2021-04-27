Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
В Украине за 26 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, госпитализировали 1 650 больных, 6910 человек выздоровели. Всего за сутки провели 72 239 тестирований на коронавирус.
Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
7 915 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 27 апреля. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника", - сообщил министр.
Было осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).
За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 038 248 человек;
- выздоровели - 1 596 829 человек;
- летальных исходов - 42 950;
- проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.
Напомним, в Украине за 25 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, был госпитализирован 2 061 больной.