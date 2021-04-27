Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев

За сутки зафиксировано 432 летальных случая

За сутки зафиксировано 432 летальных случая

Фото: из открытых источников

В Украине за 26 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, госпитализировали 1 650 больных, 6910 человек выздоровели. Всего за сутки провели 72 239 тестирований на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7 915 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 27 апреля. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 038 248 человек;

выздоровели - 1 596 829 человек;

летальных исходов - 42 950;

проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.

Напомним, в Украине за 25 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, был госпитализирован 2 061 больной.