08:56  27 апреля
Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев
10:43  27 апреля
Экс-сотрудник Минздрава сжег свой диплом из-за диссертации нардепа Кивы
08:29  27 апреля
Сутки в ООС: оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2021, 08:56 12

Коронавирус в Украине резко спал: за сутки около 8 тысяч новых случаев

27 апреля 2021, 08:56 12
Читайте також українською мовою
За сутки зафиксировано 432 летальных случая
За сутки зафиксировано 432 летальных случая
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за 26 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, госпитализировали 1 650 больных, 6910 человек выздоровели. Всего за сутки провели 72 239 тестирований на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

7 915 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 27 апреля. В частности, заболели 336 детей и 202 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35 761, методом ИФА - 15 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 345).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 038 248 человек;
  • выздоровели - 1 596 829 человек;
  • летальных исходов - 42 950;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 292 051.

Напомним, в Украине за 25 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, был госпитализирован 2 061 больной.

коронавирус вирус карантин госпитализация Минздрав пандемия

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram