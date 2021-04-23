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23 квітня 2021, 14:50 311

Рівненщина введе нові обмеження на свята

23 квітня 2021, 14:50 311
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Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня
Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня
Фото з відкритих джерел
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У Рівненській області на період Великодніх свят будуть діяти додаткові карантинні обмеження. Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, пише RegioNews.

Обласна комісія ТЕБ та НС пройняла рішення ввести такі обмеження:

  • заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;
  • максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;
  • передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;
  • збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах.

Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що у Рівному послаблюють карантин, школи повертають до очного навчання.

коронавірус Україна карантин Рівне Рівненська область

 
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