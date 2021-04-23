Рівненщина введе нові обмеження на свята

Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня

Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня

Фото з відкритих джерел

У Рівненській області на період Великодніх свят будуть діяти додаткові карантинні обмеження. Їх вводять з 24 до 26 квітня, з 1 до 5 і з 8 до 11 травня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль, пише RegioNews. Обласна комісія ТЕБ та НС пройняла рішення ввести такі обмеження: заборонити проведення масових релігійних заходів за умови перебування більше однієї особи на 4 кв. м всередині храмів чи недотримання 1,5 м дистанції на вулиці;

максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів;

передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію;

збільшити кількість громадського транспорту, з метою недопущення скупчення великої кількості людей на зупинках, автостанціях та автовокзалах. Нагадаємо, 14 квітня стало відомо, що у Рівному послаблюють карантин, школи повертають до очного навчання.

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