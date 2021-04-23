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23 апреля 2021, 09:13 5

В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии

23 апреля 2021, 09:13 5
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За сутки фиксировано еще 434 смерти от вируса
Фото: из открытых источников
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В Украине за 22 апреля COVID-19 диагностировали у 14 277 человек, госпитализировали 3 728 человек, 18 964 пациента выздоровели. Среди заболевших - 591 ребенок и 277 медработников.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, за сутки было осуществлено тестирований - 95 740 (в том числе методом ПЦР - 41 305, методом ИФА - 18 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 36 075).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1296), городе Киев (1269), Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 004 630 человек;
  • выздоровели - 1 552 267 человек;
  • летальных исходов - 41 700;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 130 606.

Ранее сообщалось, что в Украине за 21 апреля COVID-19 диагностировали у 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев

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