В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині

Серед захворілих - 663 дитини

Серед захворілих - 663 дитини

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 21 квітня COVID-19 діагностували у 16 235 осіб, зафіксовано 470 летальних випадків, госпіталізували 3904 особи, 18 831 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

16 235 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні на 22 квітня. Серед захворілих - 663 дитини і 319 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 101 981 (у тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 990 353 особи;

одужало – 1 533 303 особи;

летальних випадків – 41 266;

проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.

Раніше повідомлялося, що в Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків.