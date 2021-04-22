В Україні понад 16 тисяч нових COVID-хворих: найбільше в Києві та на Харківщині
Серед захворілих - 663 дитини
Серед захворілих - 663 дитини
В Україні за 21 квітня COVID-19 діагностували у 16 235 осіб, зафіксовано 470 летальних випадків, госпіталізували 3904 особи, 18 831 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
16 235 нових випадків COVID - 19 зафіксовано в Україні на 22 квітня. Серед захворілих - 663 дитини і 319 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 101 981 (у тому числі методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 990 353 особи;
- одужало – 1 533 303 особи;
- летальних випадків – 41 266;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 089 301.
Раніше повідомлялося, що в Україні за 20 квітня COVID-19 діагностували у 12 162 осіб, зафіксовано 429 летальних випадків.
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