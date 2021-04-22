В Украине более 16 тысяч новых COVID-больных: больше всего в Киеве и на Харьковщине

Среди заболевших - 663 ребенка

Среди заболевших - 663 ребенка

Фото: из открытых источников

В Украине за 21 апреля COVID-19 диагностировали у 16 235 человек, зафиксировано 470 летальных случаев, госпитализировали 3904 человека, 18 831 пациент выздоровел.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

16 235 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 22 апреля. Среди заболевших - 663 ребенка и 319 медработников", - сообщил министр.

Було осуществлено тестирований за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46 516, методом ИФА - 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37 821).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 990 353 лица;

выздоровели - 1 533 303 лица;

летальных исходов - 41 266;

проведено ПЦР-тестов - 9 089 301.

Ранее сообщалось, что в Украине за 20 апреля COVID-19 диагностировали у 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев