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15 квітня 2021, 11:46 291

Стало відомо, скільки киян підтримують введення локдауну у Києві

15 квітня 2021, 11:46 291
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Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня
Фото з відкритих джерел
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Понад 70% мешканців столиці підтримують запровадження в місті у квітні жорсткого карантину.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг” протягом 10-11 квітня 2021 року, пише RegioNews.

Так, 72% респондентів повідомили, що підтримують рішення міської влади про посилений карантин з 5 квітня.

26% опитаних – не підтримують такий крок. Як зазначають соціологи, найбільше останніх серед молодших та найбідніших опитаних.

Крім того, 56% респондентів висловили впевненість, що поширення коронавірусу в Києві внаслідок запровадження локдауну зменшиться. Водночас 41% – дотримуються іншої думки.

Нагадаємо, що у Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%.

коронавірус Україна Київ карантин локдаун

 
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