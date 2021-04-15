Стало відомо, скільки киян підтримують введення локдауну у Києві
Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня
Локдаун у Києві продовжили до 30 квітня
Понад 70% мешканців столиці підтримують запровадження в місті у квітні жорсткого карантину.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг” протягом 10-11 квітня 2021 року, пише RegioNews.
Так, 72% респондентів повідомили, що підтримують рішення міської влади про посилений карантин з 5 квітня.
26% опитаних – не підтримують такий крок. Як зазначають соціологи, найбільше останніх серед молодших та найбідніших опитаних.
Крім того, 56% респондентів висловили впевненість, що поширення коронавірусу в Києві внаслідок запровадження локдауну зменшиться. Водночас 41% – дотримуються іншої думки.
Нагадаємо, що у Києві заповненість COVID-лікарень перевищує 70%.
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