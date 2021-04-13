Зранку у п'ятницю 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer – Степанов
Це буде 117 тисяч доз вакцини
Це буде 117 тисяч доз вакцини
Перша партія вакцини Pfizer за програмою COVAX надійде в України зранку в п'ятницю, 16 квітня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ", передає RegioNews.
Ми очікуємо 16 квітня, в п’ятницю зранку повинен прибути літак зі 117 тисячами доз вакцини Pfizer, - повідомив Степанов.
На питання про те, чи буде очільник МОЗ зустрічати прибуття вакцини Pfizer, Степанов відповів, що у нього, як у міністра, є значно важливіші завдання.
Як повідомлялося, сьогодні Рівненська та Волинська області отримали китайську вакцину CoronaVac. Вакцинацію будуть проводити спеціальні мобільні групи.
Учора в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони.
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