Зранку у п'ятницю 16 квітня прибуде перша партія вакцини Pfizer – Степанов

Це буде 117 тисяч доз вакцини

Це буде 117 тисяч доз вакцини

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Перша партія вакцини Pfizer за програмою COVAX надійде в України зранку в п'ятницю, 16 квітня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ", передає RegioNews.

Ми очікуємо 16 квітня, в п’ятницю зранку повинен прибути літак зі 117 тисячами доз вакцини Pfizer, - повідомив Степанов.

На питання про те, чи буде очільник МОЗ зустрічати прибуття вакцини Pfizer, Степанов відповів, що у нього, як у міністра, є значно важливіші завдання.

Як повідомлялося, сьогодні Рівненська та Волинська області отримали китайську вакцину CoronaVac. Вакцинацію будуть проводити спеціальні мобільні групи.

Учора в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac. Вона пройшла лабораторний контроль в нашій державі і надійшла в регіони.