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15 апреля 2021, 14:39 2

В Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

15 апреля 2021, 14:39 2
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Присудили 4 года лишения свободы с испытательным сроком и почти 4 тыс. грн судебных расходов
Присудили 4 года лишения свободы с испытательным сроком и почти 4 тыс. грн судебных расходов
Фото из открытых источников
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Дзержинский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области приговорил мужчину, который угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского, к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Утвердить соглашение о признании виновности от 23.03.2021 года в данном уголовном производстве между обвиняемым и прокурором Ганским В.В. Признать (пенсионера - ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, - говорится в постановлении суда.

Также суд решил на основании ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 (два) года, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Кроме того, суд решил взыскать с осужденного в пользу государства судебные расходы, связанные с привлечением эксперта для проведения судебных экспертиз в сумме 3922 грн. 80 коп.

Как сообщалось, 16 февраля в Кривом Роге задержали пенсионера, который хотел взорвать квартиру родителей Зеленского. Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен.

криминал суд угроза президент Кривой Рог Днепропетровская область

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