В Кривом Роге осудили пенсионера, который угрожал взорвать квартиру родителей Зеленского

Присудили 4 года лишения свободы с испытательным сроком и почти 4 тыс. грн судебных расходов

Присудили 4 года лишения свободы с испытательным сроком и почти 4 тыс. грн судебных расходов

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Дзержинский районный суд Кривого Рога Днепропетровской области приговорил мужчину, который угрожал взорвать квартиру родителей Президента Украины Владимира Зеленского, к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Утвердить соглашение о признании виновности от 23.03.2021 года в данном уголовном производстве между обвиняемым и прокурором Ганским В.В. Признать (пенсионера - ред.) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 УК Украины и назначить определенное соглашением наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, - говорится в постановлении суда.

Также суд решил на основании ст.75 УК Украины освободить осужденного от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком в 2 (два) года, если он в течение указанного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Кроме того, суд решил взыскать с осужденного в пользу государства судебные расходы, связанные с привлечением эксперта для проведения судебных экспертиз в сумме 3922 грн. 80 коп.

Как сообщалось, 16 февраля в Кривом Роге задержали пенсионера, который хотел взорвать квартиру родителей Зеленского. Причинами такого поступка стало недовольство мужчины размером своей пенсии, которая составляет 2000 гривен.