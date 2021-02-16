У Кривому Розі затримали пенсіонера, який хотів підірвати квартиру батьків Зеленського

Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень

Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень

Фото з відкритих джерел

У Кривому Розі поліція затримала 59-річного чоловіка, який телефоном висловив погрозу підірвати квартиру в багатоповерхівці на території Металургійного району. Інцидент стався ввечері в понеділок, 15 лютого.

Про це повідомляється на сайті регіонального ГУНП, пише RegioNews,

Після того як поліцейські переконалися, що життя господарів вказаної квартири та їх сусідів нічого не загрожує, були проведені оперативні заходи для встановлення особи псевдомінера. В результаті правоохоронці за лічені години встановили особу 59-річного непрацюючого місцевого жителя, який перебував за місцем проживання з ознаками алкогольного сп'яніння. У нього вилучили сім-карту і телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.

Як повідомили в поліції, зловмисник погрожував підірвати квартиру батьків президента України Володимира Зеленського. Причинами такого вчинку стало невдоволення чоловіка розміром своєї пенсії, яка становить 2000 гривень. Після того, як на порозі його будинку з'явилася поліція, псевдомінер заявив, що вибух не планував, а просто хотів поспілкуватися з президентом України.

Нагадаємо, в Одесі затримали "серійного" мінера судів.