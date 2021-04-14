Вакцинація в Україні: на Черкащині та Київщині за добу не зробили жодного щеплення
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини
У вівторок, 13 квітня, отримали щеплення від COVID-19 15 152 особи, це на 5017 більше, ніж напередодні. Вакцинування проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.
Так, серед лідерів по вакцинації: Львівська область (2 670), Київ (1 970) та Дніпропетровська область (1 710). Водночас у Київській та Черкаській області вчора від коронавірусу не щепили жодної людини.
Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 людей.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- м. Київ – 1 970 щеплень;
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 470 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 710 щеплень;
- Донецька область – 470 щеплень;
- Житомирська область – 620 щеплень;
- Закарпатська – 470 щеплень;
- Запорізька область – 670 щеплень;
- Івано-Франківська область – 487 щеплень;
- Київська область – 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 350 щеплень;
- Луганська область – 330 щеплень;
- Львівська область – 2 670 щеплень;
- Миколаївська область – 450 щеплень;
- Одеська область – 650 щеплень;
- Полтавська область – 490 щеплень;
- Рівненська область – 370 щеплень;
- Сумська область – 270 щеплень;
- Тернопільська область – 600 щеплень;
- Харківська область – 390 щеплень;
- Херсонська область – 280 щеплень;
- Хмельницька область – 640 щеплень;
- Черкаська область – 0 щеплень;
- Чернівецька область – 310 щеплень;
- Чернігівська область – 275 щеплень.
Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.
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