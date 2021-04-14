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14 квітня 2021, 10:16 5

Вакцинація в Україні: на Черкащині та Київщині за добу не зробили жодного щеплення

14 квітня 2021, 10:16 5
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Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини
Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини
Фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 13 квітня, отримали щеплення від COVID-19 15 152 особи, це на 5017 більше, ніж напередодні. Вакцинування проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

Так, серед лідерів по вакцинації: Львівська область (2 670), Київ (1 970) та Дніпропетровська область (1 710). Водночас у Київській та Черкаській області вчора від коронавірусу не щепили жодної людини.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • м. Київ – 1 970 щеплень;
  • Вінницька область – 210 щеплень;
  • Волинська область – 470 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 710 щеплень;
  • Донецька область – 470 щеплень;
  • Житомирська область – 620 щеплень;
  • Закарпатська – 470 щеплень;
  • Запорізька область – 670 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 487 щеплень;
  • Київська область – 0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 350 щеплень;
  • Луганська область – 330 щеплень;
  • Львівська область – 2 670 щеплень;
  • Миколаївська область – 450 щеплень;
  • Одеська область – 650 щеплень;
  • Полтавська область – 490 щеплень;
  • Рівненська область – 370 щеплень;
  • Сумська область – 270 щеплень;
  • Тернопільська область – 600 щеплень;
  • Харківська область – 390 щеплень;
  • Херсонська область – 280 щеплень;
  • Хмельницька область – 640 щеплень;
  • Черкаська область – 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 310 щеплень;
  • Чернігівська область – 275 щеплень.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.

коронавірус Україна вакцина МОЗ пандемія

 
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