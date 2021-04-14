Вакцинація в Україні: на Черкащині та Київщині за добу не зробили жодного щеплення

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини

Від початку вакцинальної кампанії щеплено вже 403 553 людини

Фото: з відкритих джерел

У вівторок, 13 квітня, отримали щеплення від COVID-19 15 152 особи, це на 5017 більше, ніж напередодні. Вакцинування проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

Так, серед лідерів по вакцинації: Львівська область (2 670), Київ (1 970) та Дніпропетровська область (1 710). Водночас у Київській та Черкаській області вчора від коронавірусу не щепили жодної людини.

Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 449 960 людей.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

м. Київ – 1 970 щеплень;

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 470 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 710 щеплень;

Донецька область – 470 щеплень;

Житомирська область – 620 щеплень;

Закарпатська – 470 щеплень;

Запорізька область – 670 щеплень;

Івано-Франківська область – 487 щеплень;

Київська область – 0 щеплень;

Кіровоградська область – 350 щеплень;

Луганська область – 330 щеплень;

Львівська область – 2 670 щеплень;

Миколаївська область – 450 щеплень;

Одеська область – 650 щеплень;

Полтавська область – 490 щеплень;

Рівненська область – 370 щеплень;

Сумська область – 270 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 390 щеплень;

Херсонська область – 280 щеплень;

Хмельницька область – 640 щеплень;

Черкаська область – 0 щеплень;

Чернівецька область – 310 щеплень;

Чернігівська область – 275 щеплень.

Нагадаємо, в Україні почали робити щеплення китайською вакциною CoronaVac.