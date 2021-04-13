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13 квітня 2021, 20:11 13

Правоохоронці проводять обшуки на ВДНГ

13 квітня 2021, 20:11 13
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Пояснили, що "здійснюються заходи з документування можливих протиправних дій"
Пояснили, що "здійснюються заходи з документування можливих протиправних дій"
Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи.

Про це повідомляє гендиректор Національного експоцентру України Євген Мушкін на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

У мене в квартирі обшук... Офіс ВДНГ та павільйони розшукують поліція та СБУ. Мені заборонили користуватися телефоном, - написав Євген Мушкін.

Пресслужба СБУ прокоментувала цю інформацію, передає УНН.

Співробітники СБУ та Нацполіції проводять обшуки в офісі та павільйонах ВДНГ, а також за місцями проживання топ-менеджменту установи. Обшуки проводяться за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК (Зловживання владою або службовим становищем), - повідомили в пресслужбі.

Також в пресслужбі зазначили, що наразі здійснюються заходи з документування можливих протиправних дій з боку посадових осіб Національного комплексу "Експоцентр Україна" (об’єкт Державного управління справами).

У меня в квартире обыск, Дианка и малыши в шоке. Офис ВДНГ и павильоны обыскивают полиция и СБУ. Телефоном пользоваться...

Posted by Evgeny Mushkin on Tuesday, April 13, 2021

Як повідомлялося, експосадовців "Укренерго" підозрюють у розкраданні 380 мільйонів гривень. Вони вирішили "заробити" на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини.

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