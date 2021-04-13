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13 квітня 2021, 10:58 961

У Києві шахраї ошукали пенсіонерку на півмільйона гривень

13 квітня 2021, 10:58 961
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Їм повідомили про підозру
Їм повідомили про підозру
Фото з відкритих джерел
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Київські правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які шахрайським шляхом заволоділи коштами 83-річної пенсіонерки та членів ї сім’ї — майже 500 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури, пише RegioNews.

"Троє зловмисників зателефонували 83-річній пенсіонерці, та, представившись працівниками правоохоронного органу, повідомили, що її онука спричинила ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна жінка. У зв’язку з цим необхідні кошти для лікування онуки та іншої постраждалої, а також для відшкодування заподіяної шкоди і укладення мирової угоди", — розповіли у прокуратурі.

Пенсіонерка передала зловмисникам майже 500 тис. грн.

Двох шахраїв затримано, їм оголосили підозру та заарештували. Справу розслідують за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі шукають третього правопорушника.

Нагадаємо, у Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто.

кримінал Київ крадіжка поліція шахраї

 
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