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12 апреля 2021, 20:01 6

В Киеве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

12 апреля 2021, 20:01 6
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Число новых больных упало на 11,8% в сравнении с предыдущей неделей
Число новых больных упало на 11,8% в сравнении с предыдущей неделей
Фото из открытых источников
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В Киеве за прошедшую неделю зафиксировали 23 184 больных гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ). В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 11,4%.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели - 5 031 ребенок и 18 153 взрослых. Среди заболевших дети составляют 21,7%, а на предыдущей неделе - 24,8%. Среди школьников количество заболевших снизилось на 43,2% - зарегистрировано 2 171 случай (снижение на 24,8%).

В больницу были доставлены 1 491 человек, из них 98 - дети.

В КГГА отметили, что за прошедшую неделю наблюдается значительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Число новых больных упало на 11,8% по сравнению с предыдущей неделей. Причем снижение наблюдается как среди взрослых, так и детей.

Как сообщалось, с 5 апреля локдаун в Киеве: транспорт по спецпропускам и закрытие школ. Карантинные ограничения будут действовать с 5 по 16 апреля.

Киев ОРВИ грипп эпидпорог КГГА заболеваемость

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