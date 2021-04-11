Пробное ВНО: явка свыше 90%

В Центре оценивания качества образования констатировали, что тестирование прошло успешно

В Центре оценивания качества образования констатировали, что тестирование прошло успешно

Фото из открытых источников

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко, передает RegioNews.

В субботу, 10 апреля, в большинстве областей Украины прошло пробное Внешнее независимое оценивание 2021.

У всех участников тестирования проверяли температуру на входе. Абитуриенты, пожелавшие пройти пробное ВНО, должны были быть все время в масках и придерживаться дистанции. Маски просили приспустить только для того, чтобы сверить лицо с фото в документе.

Из-за пандемии коронавируса впервые пробное ВНО по всем предметам прошло в один день. Абитуриенты могли выбрать только один предмет, в котором хотели бы испытать свои силы. Больше всего желающих записалось на украинский язык, математику и английский.

Первое пробное внешнее независимое тестирование проходит успешно, у нас информация из регионов о том, что на сегодня явка составила более 90% почти по всем учебным предметам, что подтверждает то, что участники проголосовали за успешное и безопасное пробное ВНО. И то, что они пришли на пункты тестирования, показывает, что они нам доверяют, - сказала чиновница.

Заместительница директора УЦОКО также прокомментировала перенос пробного ВНО в Киеве, Николаевской и Черниговской областях на 24 апреля.

Мы надеемся на то, что сможем провести пробное ВНО во всех регионах, прежде всего потому, что заботимся о наших участниках, для них пробное ВНО очень важное. Надеемся, что Киевщина, Николаевщина, Черниговщина присоединятся к нам. В то же время, мы им предложим тетради по ВНО в кабинетах, если форс-мажорные обстоятельства помешают нам провести пробное, то участники смогут работать дома, - сказала она.

Пробное ВНО прошло практически во всех регионах Украины. В нем приняли участие более 120 тысяч человек. Для учеников из Киева, Черниговской и Николаевской областей, в связи с ограничениями красной зоны, тестирование перенесли на 24 апреля.

Основная сессия ВНО 2021 должна начаться 21 мая.

Как сообщалось, вчера в Украине стартовало пробное ВНО для учеников выпускных классов. Результаты пробного ВНО-2021 разместят в личных кабинетах участников до 30 апреля.