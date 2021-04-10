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В Україні стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів
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10 квітня 2021, 12:39 4

В Україні стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів

10 квітня 2021, 12:39 4
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Результати пробного ЗНО-2021 розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня
Результати пробного ЗНО-2021 розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня
Фото: з відкритих джерел
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В Україні 10 квітня в більшості регіонів України стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів. Виняток становлять лише Київ, Чернігівська і Черкаська області - через обмеження роботи громадського транспорту сесію пробного ЗНО тут перенесли на 24 квітня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Згідно з даними центру, в даному ЗНО беруть участь понад 120 тисяч випускників.

Учасники пробного тестування повинні мати з собою: документ, на якому зареєструвалися для участі у пробному ЗНО; запрошення-перепустку; захисну маску; дві-три ручки із чорнилом чорного кольору; пляшку з питною водою (за бажанням); антисептик для рук.

На вході повинні перевірити температуру, тому при наявності симптомів ГРВІ краще залишатися вдома. У такому разі учасник пробного ЗНО зможе завантажити всі матеріали тестування, відповіді занести в спеціальний сервіс, щоб визначити свої результати.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.

школа конкурс освіта діти ЗНО

 
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