В Україні стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів

Результати пробного ЗНО-2021 розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня

Результати пробного ЗНО-2021 розмістять в особистих кабінетах учасників до 30 квітня

Фото: з відкритих джерел

В Україні 10 квітня в більшості регіонів України стартувало пробне ЗНО для учнів випускних класів. Виняток становлять лише Київ, Чернігівська і Черкаська області - через обмеження роботи громадського транспорту сесію пробного ЗНО тут перенесли на 24 квітня.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Згідно з даними центру, в даному ЗНО беруть участь понад 120 тисяч випускників.

Учасники пробного тестування повинні мати з собою: документ, на якому зареєструвалися для участі у пробному ЗНО; запрошення-перепустку; захисну маску; дві-три ручки із чорнилом чорного кольору; пляшку з питною водою (за бажанням); антисептик для рук.

На вході повинні перевірити температуру, тому при наявності симптомів ГРВІ краще залишатися вдома. У такому разі учасник пробного ЗНО зможе завантажити всі матеріали тестування, відповіді занести в спеціальний сервіс, щоб визначити свої результати.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області та Києві вирішили перенести пробне ЗНО.