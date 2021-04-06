В Україні за добу виявили понад 13 тисяч інфікованих COVID
В Україні за 5 квітня COVID-19 діагностували у 13 276 осіб, зафіксовано 430 летальних випадків, госпіталізували 2545 хворих, 10 240 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
13 276 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 6 квітня. Зокрема, захворіли 508 дітей і 338 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 91 978 (в тому числі методом ПЛР - 41 512, методом ІФА - 21 279, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 29 187).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1436), місті Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) і Харківській (878) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 769 164 особи;
- одужало - 1 362 379 осіб;
- летальних результатів - 35 017;
- проведено ПЛР-тестів - 8 397 586.
Нагадаємо, добою раніше COVID-19 діагностували у 10179 людей, зафіксовано 254 летальних випадків.