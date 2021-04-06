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06 квітня 2021, 20:49 12

ДТП у Польщі: експертиза встановила, що український автобус був справний

06 квітня 2021, 20:49 12
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Йдеться про аварію в ніч з 5 на 6 березня
Йдеться про аварію в ніч з 5 на 6 березня
Фото з відкритих джерел
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Експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент аварії, що трапилася в ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві, в результаті якої загинули та постраждали багато українців.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП, в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи, - повідомила Стажецька.

За її словами, зараз ведеться збір медичної документації усіх постраждалих з лікарень воєводства і визначатиметься ступінь отриманих ними травм.

Після цього прокуратура вдруге проведе допит водія, який під час першого допиту відмовився свідчити у справі.

Ми проводитимемо допит водія після зібрання усіх доказових матеріалів у цій справі,- констатувала Стажецька.

Вона нагадала, що водій, 48-річний Володимир К., перебуває під дозором поліції і мусить щодня з’являтися в поліцейському відділку. Йому заборонено виїжджати за межі Польщі. Водія звинувачують у ненавмисному спричиненні катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров’ю людей і карається ув’язненням до восьми років.

Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих.

Згодом 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

автобус ДТП розслідування загиблі Польща

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