ДТП у Польщі: експертиза встановила, що український автобус був справний

Йдеться про аварію в ніч з 5 на 6 березня

Йдеться про аварію в ніч з 5 на 6 березня

Фото з відкритих джерел

Експертиза виключила можливість технічної несправності українського автобуса в момент аварії, що трапилася в ніч з 5 на 6 березня у Підкарпатському воєводстві, в результаті якої загинули та постраждали багато українців.

Про це повідомила заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП, в коментарі Укрінформу, передає RegioNews.

Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи, - повідомила Стажецька.

За її словами, зараз ведеться збір медичної документації усіх постраждалих з лікарень воєводства і визначатиметься ступінь отриманих ними травм.

Після цього прокуратура вдруге проведе допит водія, який під час першого допиту відмовився свідчити у справі.

Ми проводитимемо допит водія після зібрання усіх доказових матеріалів у цій справі,- констатувала Стажецька.

Вона нагадала, що водій, 48-річний Володимир К., перебуває під дозором поліції і мусить щодня з’являтися в поліцейському відділку. Йому заборонено виїжджати за межі Польщі. Водія звинувачують у ненавмисному спричиненні катастрофи на суші, яка загрожує життю і здоров’ю людей і карається ув’язненням до восьми років.

Як повідомлялося, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих.

Згодом 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями: є загиблий і травмовані. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.