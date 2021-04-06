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06 апреля 2021, 20:49 12

ДТП в Польше: экспертиза установила, что украинский автобус был исправен

06 апреля 2021, 20:49 12
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Речь идет об аварии в ночь с 5 на 6 марта
Речь идет об аварии в ночь с 5 на 6 марта
Фото их открытых источников
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Экспертиза исключила возможность технической неисправности украинского автобуса в момент аварии, случившейся в ночь с 5 на 6 марта в Подкарпатском воеводстве, в результате которой погибли и пострадали многие украинцы.

Об этом сообщила заместительница окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецка, которая контролирует расследование дела о ДТП, в комментарии Укринформу, передает RegioNews.

Экспертиза установила, что в момент ДТП автобус был в исправном состоянии. То есть состояние автобуса не было причиной катастрофы, - сообщила Стажецка.

По ее словам, сейчас ведется сбор медицинской документации всех пострадавших из больниц воеводства и будет определяться степень полученных ими травм.

После этого прокуратура во второй раз проведет допрос водителя, который во время первого допроса отказался давать показания по делу.

Мы будем проводить допрос водителя после собрания всех доказательных материалов по этому делу,- констатировала Стажецка.

Она напомнила, что водитель, 48-летний Владимир К., находится под дозором полиции и должен каждый день появляться в полицейском участке. Ему запрещено выезжать за пределы Польши. Водителя обвиняют в непреднамеренном причинении катастрофы на суше, которая угрожает жизни и здоровью людей и карается заключением до восьми лет.

Как сообщалось, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных.

Впоследствии 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

автобус ДТП расследование погибшие Польша

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