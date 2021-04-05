В Виннице спецназовцы задерживали пьяного, который угрожал взорвать дом соседки гранатой

Был под воздействием алкоголя и марихуаны

Был под воздействием алкоголя и марихуаны

Фото Нацполиции

В Виннице задержали нетрезвого злоумышленника, который из-за неприязненных отношений с родственницей угрожал взорвать ее дом гранатой РГД-5.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Винницкой области, передает RegioNews.

На момент приезда полиции правонарушитель сам заперся в доме. Сейчас он задержан, а опасный боеприпас обезврежен. Во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения выяснилось, что злоумышленник находится под воздействием марихуаны и алкоголя.

В полицию около пяти часов утра позвонила винничанка и сообщила, что ее родственник, с которым она проживает в частном доме по соседству и имеет неприязненные отношения, угрожает ей расправой. По словам заявительницы, ночью нетрезвый мужчина устроил очередной конфликт, во время которого пригрозил взорвать ее предметом, похожим на гранату, которую он держал в руках, - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик, на место происшествия выехали следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, кинологи и спецназовцы КОРДа.

Поскольку вооруженный злоумышленник закрылся внутри дома, было принято решение немедленно его задержать и обезоружить. Через балкон второго этажа бойцы КОРДа попали в помещение и задержали 37-летнего злоумышленника.

Во время осмотра дома на чердаке полицейские изъяли боевую гранату РГД-5 и запал к ней.

Как отметили правоохранители, сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст. 129 УК (угроза убийством). За такие правонарушения злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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