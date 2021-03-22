У Житомирі водій підірвався на гранаті, якою погрожував поліцейським

На момент затримання правопорушник був одягнений в бронежилет і каску

На момент затримання правопорушник був одягнений в бронежилет і каску

Фото: Нацполіція

У Житомирі поліцейські затримали неадекватного водія, який погрожував правоохоронцям гранатою і сам підірвався на вибуховому пристрої. В результаті чоловік отримав травматичну ампутацію правого передпліччя, рвані рани правої ноги і правої поперекової області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Житомира, передає RegioNews.

Так, патрульні УПП зупинили на одній з вулиць Житомира автомобіль "Honda Accord". Його водій спочатку заблокувався у салоні, а потім намагався утекти. На території Житомирського та кількох сусідніх районів було введено спеціальну поліцейську операцію.

Утікаючи від поліцейських, керманич здійснив зіткнення з припаркованим "Ford Transit". Потім вийшов з машини, тримаючи у руках гранату, яка вибухнула", - йдеться у повідомленні.

За попереднім висновком, у руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб кинути її у поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Його доставлено до реанімаційного відділення з травматичною ампутацією правого передпліччя та іншими рваними ранами.

Правоохоронці зазначили, що у чоловіка був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.

За даним фактом порушено справу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

Раніше повідомлялось, що поліція Києва розслідує обставини вибуху у квартирі у Деснянському районі.