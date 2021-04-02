У Києві почали нелегальний продаж спецперепусток на громадський транспорт

Чиновники звернулися до поліції

Чиновники звернулися до поліції

Фото з відкритих джерел

Департамент транспортної інфраструктури звернувся до правоохоронців через оголошення в інтернеті щодо продажу спецквитків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в мережі Інтернет спецквитків для проїзду у громадському транспорті.

Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті у зв’язку із запровадженням локдауну в столиці. І одразу в мережі Інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж, - констатують чиновники.

У Департаменті наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Як повідомлялося, КМДА пояснила, хто і як може отримати спецпропуск на транспорт. З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун.