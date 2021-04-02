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02 квітня 2021, 20:59 8

У Києві почали нелегальний продаж спецперепусток на громадський транспорт

02 квітня 2021, 20:59 8
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Чиновники звернулися до поліції
Чиновники звернулися до поліції
Фото з відкритих джерел
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Департамент транспортної інфраструктури звернувся до правоохоронців через оголошення в інтернеті щодо продажу спецквитків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до Головного управління Нацioнальної поліції через оголошення щодо продажу в мережі Інтернет спецквитків для проїзду у громадському транспорті.

Сьогодні розпочалась видача спецквитків на проїзд у громадському транспорті у зв’язку із запровадженням локдауну в столиці. І одразу в мережі Інтернет почали з’являтися оголошення про їх продаж, - констатують чиновники.

У Департаменті наголосили, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, які забезпечують життєдіяльність країни та міста – це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники тощо.

Як повідомлялося, КМДА пояснила, хто і як може отримати спецпропуск на транспорт. З 5 квітня у столиці починає діяти суворий локдаун.

локдаун карантин Київ громадський транспорт поліція КМДА

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