В Киеве начали нелегальную продажу спецпропусков на общественный транспорт

Чиновники обратились в полицию

Чиновники обратились в полицию

Фото из открытых источников

Департамент транспортной инфраструктуры обратился к правоохранителям из-за объявления в интернете о продаже спецбилетов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу КМДА.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился к Главному управлению Национальной полиции из-за объявленя о продаже в сети Интернет спецбилетов для проезда в общественном транспорте.

Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте в связи с введением локдауна в столице. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже, - констатируют чиновники.

В Департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, работники супермаркетов и аптек, социальные работники и прочие.

Как сообщалось, КГГА объяснила, кто и как может получить спецпропуск на транспорт. С 5 апреля в столице начинает действовать строгий локдаун.