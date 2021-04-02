Вибух газу в Одесі: кількість потерпілих зросла до п’яти, один загиблий

Поліцейські розпочали кримінальне провадження

Поліцейські розпочали кримінальне провадження

Фото ДСНС

Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом вибуху газу в житловому будинку у провулку Хуторському.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні о 14:45. За інформацією рятувальників, в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух побутового газу, внаслідок чого постраждало п’ятеро його жителів. Усі потерпілі доставлені до медичних закладів, - зазначають правоохоронці.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

За уточненими даними від ДСНС, одна людина загинула.

Попередньо постраждало 5 осіб, з них - 3 доправлено до лікувальних закладів (1 особа, яка була у тяжкому стані, померла, 2 - у середньому ступені тяжкості). Ще 2 людей після огляду медиками від госпіталізації відмовилися, - повідомляють рятувальники.

На місці події продовжують працювати працівники державної служби з надзвичайних ситуацій та слідчо-оперативна група територіального відділення поліції.

Як повідомлялося, в Одесі вибухнув газ у багатоквартирному будинку: четверо потерпілих. Ще п’ятнадцять людей евакуювали.