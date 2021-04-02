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02 апреля 2021, 19:27 4

Взрыв газа в Одессе: количество пострадавших возросло до пяти, один погибший

02 апреля 2021, 19:27 4
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Полицейские начали уголовное производство
Полицейские начали уголовное производство
Фото ГСЧС
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Одесские полицейские начали уголовное производство по факту взрыва газа в жилом доме в переулке Хуторском.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 14:45. По информации спасателей, в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв бытового газа, в результате чего пострадало пятеро его жителей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, - отмечают правоохранители.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По уточнённым данным от ГСЧС, один человек погиб.

Предварительно пострадали 5 человек, из них 3 доставлены в лечебные заведения (1 человек, который был в тяжёлом состоянии, умер, 2 - в среднетяжёлом). Ещё 2 человека после осмотра медиками от госпитализации отказались, - сообщают спасатели.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Как сообщалось, в Одессе взорвался газ в многоквартирном доме: четверо потерпевших. Еще пятнадцать человек эвакуировали.

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