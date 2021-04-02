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02 квітня 2021, 19:01 5

На Хмельниччині ДБР розслідує смерть молодого чоловіка при затриманні поліцією

02 квітня 2021, 19:01 5
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Слідчі перевіряють правомірність дій правоохоронців
Слідчі перевіряють правомірність дій правоохоронців
Фото з відкритих джерел
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Слідчі теруправління ДБР у Хмельницькому розпочали досудове розслідування за фактом загибелі чоловіка під час затримання працівниками одного із відділів поліції ГУ НП в Хмельницькій області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, ввечері 31 березня 2021 року у місті Старокостянтинів Хмельницької області працівники поліції зупинили громадянина для з’ясування особи та перевірки пакунку, який той отримав у відділенні пошти. Помітивши правоохоронців, 25-річний чоловік кинув посилку та почав тікати. Коли ж поліцейські його наздогнали, затриманий почав скаржитися на погане самопочуття, - йдеться в повідомленні.

В той час коли працівники поліції намагалися надати першу медичну допомогу, перехожі викликали швидку медичну допомогу, проте чоловік помер ще до приїзду медиків. За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала внаслідок зупинки серця.

Пакунок особи буде відправлений на експертизу.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року у Житомирі пікетували будівлю поліції через побиття патрульними водія. Водій після побиття потрапив до лікарні.

затримання поліція смерть Хмельницька область ДБР

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