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31 марта 2021, 09:42 3

Украина получит 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня - Ляшко

31 марта 2021, 09:42 3
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Благодаря прогнозируемым поставкам вакцины возможно будет привить 50% населения до конца года
Благодаря прогнозируемым поставкам вакцины возможно будет привить 50% населения до конца года
Фото: из открытых источников
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Украина должна получить дополнительный 1 миллион доз вакцины от Pfizer/BioNTech, которую планируют завести в страну в рамках программы COVAX.

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

По его словам, в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал Ляшко.

Также, по мнению чиновника, к концу года в стране будет достаточное количество доз вакцины, чтобы привить 50% населения.

"Я думаю, что у нас будет возможность вакцинировать (50% населения, - ред.) до конца этого года. Возможно будут глобальные катаклизмы, но то, что я вижу, то что прогнозируется, у нас будет вакцина, которая позволит сделать эти прививки", - сказал Ляшко.

Напомним, Зеленский хочет ввести в Украине "паспорта вакцинации". Он предлагает следовать примеру и опыту передовых мировых государств.

вакцинация коронавирус Минздрав Виктор Ляшко вакцина

 
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