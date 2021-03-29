Аваков задекларував три квартири, майже 700 тисяч зарплати й жодного авто

Також вони з дружиною колекціонують монети, марки і вина

Також вони з дружиною колекціонують монети, марки і вина

Фото з відкритих джерел

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков минулого року отримав майже 700 тис. гривень зарплати, але у нього немає жодного автомобіля.

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на декларацію Авакова за минулий рік, опубліковану на сайті НАЗК.

Аваков у декларації за минулий рік вказав у своїй власності квартиру загальною площею 657,90 кв. м у Харкові вартістю 965 798 грн, у якій може проживати його дружина Інна; квартиру загальною площею 55,40 кв.м у Чугуєві Харківської області і квартиру у Харкові загальною площею 70,90 кв.м.

Також глава МВС разом із дружиною володіють земельною ділянкою загальною площею 1200 кв.м у Коробочкиному Харківської області. У декларації вказано і оренду номера у готелі "Київ" загальною площею 77,6 кв.м самим міністром.

Міністр також володіє колекціями картин – частиною сам, частиною – разом із дружиною, трьома колекціями монет загальною кількістю понад 2,6 тис. штук, одна з цих колекцій – у спільній власності з дружиною, 5 іконами у спільній власності з дружиною, 1 з них належить Інні Аваковій; 3 камінними годинниками і 2 колекціями марок у спільній власності з дружиною.

Також у глави МВС у спільній власності з дружиною - колекція вин загальною кількістю майже 750 пляшок; понад 10 наборів меблів, переважно італійського виробництва; колекція бронзових, чугунних, срібних і кам'яних статуеток 19 - 20 ст., бібліотека книг, друкованих видань, журналів 18 - 21 ст. у кількості близько 8 220 примірників; колекція холодної зброї 19 - 21 ст. - 9 одиниць; колекція вінілових платівок 20 - 21 ст.ст. тощо.

Сам Аваков також має ще 3 годинники - Rolex Daytona, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, 2 чоловічі персні тощо.

У власності Інни Авакової 4 шуби з хутра соболя, норки, каракуля; 3 жіночі сумки відомих брендів; низка прикрас з дорогоцінного каміння і золота, 5 діамантів – чорного і білого кольорів, жіночий годинник тощо.

Подружжя Авакових, згідно з цим документом, не має автомобілів.

Інна Авакова також володіє 5 300 000 цінними паперами номінальною вартістю 1 грн за кожен в акціонерному товаристві "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест".

Міністр також має 100% корпоративних прав юридичної особи Avitalia s.r.l., головний офіс якої зареєстровано в Італії. Згідно з декларацією, ці корпоративні права він передав в управління. У власності його дружини знаходиться 29,17% корпоративних прав у ТОВ "Підстепне сонце", головний офіс якого зареєстровано в Україні.

Згідно з декларацією Авакова, його дружина Інна також є бенефіціарним власником ТОВ "Підстепне сонце" і АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Форсайт Інвест".

Також Аваков задекларував авторські права на книги "Ленін з нами?" (українською, російською, англійською мовами); "Зелений зошит" (українською, російською, англійською мовами); а також на літературний письмовий твір публіцистичного характеру "2014. Мгновения Харьковской весны".

За минулий рік глава МВС отримав 692 287 грн зарплати, а також - 123 151 грн процентів від ПАТ "Державний ощадний банк України".

Його дружина торік отримала 3 241 756 грн зарплати за основним місцем роботи - у ПАТ "Інвестор"; 1 137 874 грн зарплати, отриманої за сумісництвом - у компанії Avitalia s.r.l., 218 493 грн процентів від ПАТ "Державний ощадний банк України", 11 457 грн процентів від ПАТ КБ АкордБанк.

Очільник МВС також задекларував за минулий рік 394 522 грн на банківському рахунку у ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", 199 506 доларів на банківському рахунку у ПАТ "Державний ощадний банк України", 399 899 грн на банківському рахунку ПАТ "Державний ощадний банк України" і на банківському рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate - 148 111 євро. Також він має активів у дорогоцінних (банківських) металах (золото у злитку) на суму 200 000 грн.

Інна Авакова, згідно з декларацією, розмістила торік 1260 євро на банківському рахунку у ПАТ "Державний ощадний банк України", 161 761 грн на банківському рахунку у ПАТ "Державний ощадний банк України", 136 415 доларів на банківському рахунку у ПАТ "Державний ощадний банк України"; 53 661 долар на банківському рахунку в АТ "Райффайзен Банк Аваль", а також 1 497 679 євро на банківському рахунку в італійському банку Banca Popolare del Frusinate.

Готівкою міністр, відповідно до документа, має 6000 грн, 9400 доларів, 42 950 євро, 96 000 японських єн (JPY), 4000 фунтів стерлінгів, 300 австралійських доларів.

Його дружина у готівці має 49 000 доларів, 8000 гривень, 10 000 євро, 15 790 фунтів стерлінгів.

Також Аваков задекларував витрати на послуги з організації перельоту з Італії до України українського нацгвардійця Віталія Марківа на суму 836 245 грн від 5 листопада минулого року.

Як повідомлялося, міністр цифрової трансформації задекларував майже 600 тис. грн зарплати і торгову марку. Гроші подружжя Федорових зберігає переважно в готівці.