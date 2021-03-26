Стефанішина задекларувала 1 млн грн доходів за 2020 рік

Її зарплата за цей період удвічі менша за дохід від підприємницької діяльності

Її зарплата за цей період удвічі менша за дохід від підприємницької діяльності

Фото з відкритих джерел

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила 1 млн 61 тис. 430 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2020 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр декларацій НАЗК.

Зокрема, заробітна плата віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної становила 369 тис. 30 грн, а дохід від підприємницької діяльності, якою вона займалася до призначення на посаду в уряді - 692 тис. 400 грн.

Вона володіє квартирою (76,1 кв. м) в Одесі, земельною ділянкою (1 тис. кв. м) в Одеській області та ще 50% двох квартир (105,9 і 38,9 кв. м) в Одесі, а також користується квартирою (74 кв. м) у Києві.

Крім того, вона володіє автомобілем Toyota RAV4 2009 року випуску.

Як повідомлялося, віцепрем'єр Резніков задекларував понад 10 мільйонів грн зарплати. Він також має три автівки, багі і квадроцикл.