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26 березня 2021, 18:46 140

Стефанішина задекларувала 1 млн грн доходів за 2020 рік

26 березня 2021, 18:46 140
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Фото з відкритих джерел
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Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила 1 млн 61 тис. 430 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2020 рік.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний реєстр декларацій НАЗК.

Зокрема, заробітна плата віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної становила 369 тис. 30 грн, а дохід від підприємницької діяльності, якою вона займалася до призначення на посаду в уряді - 692 тис. 400 грн.

Вона володіє квартирою (76,1 кв. м) в Одесі, земельною ділянкою (1 тис. кв. м) в Одеській області та ще 50% двох квартир (105,9 і 38,9 кв. м) в Одесі, а також користується квартирою (74 кв. м) у Києві.

Крім того, вона володіє автомобілем Toyota RAV4 2009 року випуску.

Як повідомлялося, віцепрем'єр Резніков задекларував понад 10 мільйонів грн зарплати. Він також має три автівки, багі і квадроцикл.

зарплати майно декларацїї Ольна Стефанишина Чиновник

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