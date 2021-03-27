Зеленский пообещал очередную партию китайской COVID-вакцины в ближайшие недели
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает следующую партию коронавирусной вакцины китайского производителя Sinovac Biotech в ближайшие недели.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента, подписанный контракт предусматривает поставку почти 2 миллионов доз вакцины в Украину.
Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ей получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - подчеркнул президент.
Зеленский также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".
Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.