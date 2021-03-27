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27 марта 2021, 17:44 3

Зеленский пообещал очередную партию китайской COVID-вакцины в ближайшие недели

27 марта 2021, 17:44 3
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Пока что Украина получила лишь 215 тысяч доз вакцины
Пока что Украина получила лишь 215 тысяч доз вакцины
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает следующую партию коронавирусной вакцины китайского производителя Sinovac Biotech в ближайшие недели.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, подписанный контракт предусматривает поставку почти 2 миллионов доз вакцины в Украину.

Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ей получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - подчеркнул президент.

Зеленский также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".

Напомним, в Украине отменили самоизоляцию для тех, кто хочет въехать для вакцинации.

президент Владимир Зеленский вакцинация коронавирус Китай

 
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