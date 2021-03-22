Стало известно имя погибшего сегодня в ДТП в Польше водителя автобуса

В Украину его тело смогут привезти примерно через неделю

В Украину его тело смогут привезти примерно через неделю

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне Буковины.

В аварии в Польше погиб 51-летний водитель из Черновицкой области Петр Радыш. Мужчина перевозил пассажиров рейсовым автобусом "Вроцлав-Черновцы".



Об этом сказала дочь погибшего Евгения Ластивка.



Мужчина родом из села Шубранец Черновицкой области. На момент аварии он не был за рулем автобуса. Другой 23-летний водитель находится в больнице с травмами.



По словам дочери Евгении, отец перевозил людей, которые работали за рубежом. Этим занимался несколько лет и ранее не попадал в аварии.

У меня есть еще сестра и брат. Младшему 12 лет, сейчас остался не только без мамы, которая давно умерла, но и без отца, — рассказала Евгения.

В настоящее время продолжается следствие, выясняют причины аварии. С родственниками связались в консульстве, они едут в Польшу для опознания. В Украину тело смогут привезти примерно через неделю.



Еще две женщины, которые имели билеты до Черновцов, находятся в польской больнице. Одна из них в критическом состоянии с травмами головы, ей 74 года. Об этом в комментарии Суспильному сказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Как сообщалось, в Польше прокомментировали повторную ДТП с украинцами на том же участке. Дорожники утверждают, что причины ДТП не в инфраструктуре.

Напомним, сегодня в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами: есть погибший и травмированные. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

На место ДТП с украинцами в Польше отправился консул, полиция открыла дело. Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников пострадавших.