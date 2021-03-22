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22 марта 2021, 15:02 7

В Киеве осталось меньше 19 тысяч доз вакцины против коронавируса

22 марта 2021, 15:02 7
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Новую поставку вакцины обещают к концу месяца
Новую поставку вакцины обещают к концу месяца
Фото: из открытых источников
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Региональный координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк сообщил, что в столице пока запас вакцины против коронавируса составляет 12 тысяч доз, кроме розданных 32 стационарным пунктам вакцинации (по 200 доз).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Hromadske.

По мнению Животенюка, пока с кампанией вакцинации спешить пока некуда.

Спешить здесь совершенно неуместно, так как остаток вакцины сейчас составляет 12 тысяч доз, кроме выданных на руки 32 пунктам вакцинации (по 200 доз). Новую поставку вакцины обещают до конца месяца. Тогда, вероятно, и будут активно разворачивать кампанию по вакцинации", - сообщил он.

Кроме мобильных бригад, в Киеве заработали 32 пункты вакцинации в центрах первичной медико-санитарной помощи. В них будут вакцинировать людей старше 80 лет, которые предварительно записались.

По его словам Животенюка, вакцинировать медицинских работников в Киеве мобильные бригады закончат до конца недели. Тогда для них могут определить другие категории вакцинации.

Нагрузка на такие бригады остается еще в частности в Святошинском, Шевченковском и Оболонском районах.

Ранее сообщалось, что в Киеве и трех областях вчера не сделали ни одной прививки от коронавируса.

коронавирус Киев медики вакцинация бригады

 
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