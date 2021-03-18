В зданиях Полтавской ОГА и СБУ не нашли взрывчатки, - полиция

Сейчас учреждения работают в штатном режиме

Сейчас учреждения работают в штатном режиме

Фото "Новости Полтавщины"

Во время проверки анонимного сообщения о минировании не нашли взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Полтавщины Юрий Сулаев, передает RegioNews со ссылкой на полтавское издание "Змист".

Спикер сообщил, что в 12:20 полиция получила анонимное сообщение о заминировании Полтавской ОГА. В нем написали, что вблизи помещений Полтавской ОГА и Управления Службы безопасности украины в Полтавской области установлены самодельные взрывные устройства.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции, кинологи, работники взрывотехнического подразделения и другие работники экстренных служб. Обследование здания и прилегающей территории продолжалось около полутора часов. Информация о минировании не подтвердилась, взрывчатых предметов правоохранители не нашли. Сейчас учреждения работают в штатном режиме.

Следственная группа предоставит квалификацию события.

Как сообщалось, сегодня Полтавскую ОГА "заминировали". Анонимное сообщение поступило на электронку полиции.