Першу вакцину від COVID отримали майже 72 тисячі людей, другу лише одна - МОЗ

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)

Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 17 березня в Україні вакциновано вже 71 923 українців, а за останню добу щеплення отримали 9840 осіб, це на 912 щеплень більше, ніж напередодні. Поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 480 щеплень;

Волинська область – 130 щеплень;

Дніпропетровська область – 390 щеплень;

Донецька область – 640 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 160 щеплень;

Запорізька область – 250 щеплень;

Івано-Франківська область – 610 щеплень;

Київська область – 440 щеплень;

Кіровоградська область – 240 щеплень;

Луганська область – 460 щеплень;

Львівська область – 590 щеплень;

м. Київ – 840 щеплень;

Миколаївська область – 270 щеплень;

Одеська область – 450 щеплень;

Полтавська область – 470 щеплень;

Рівненська область – 260 щеплень;

Сумська область – 340 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 370 щеплень;

Херсонська область – 700 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 340 щеплень;

Черкаська область – 170 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 16 березня COVID-19 діагностували у 11 833 осіб, зафіксовано 289 летальних випадків, госпіталізували 4887 хворих.