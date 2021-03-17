Першу вакцину від COVID отримали майже 72 тисячі людей, другу лише одна - МОЗ
Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)
Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)
Станом на ранок 17 березня в Україні вакциновано вже 71 923 українців, а за останню добу щеплення отримали 9840 осіб, це на 912 щеплень більше, ніж напередодні. Поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.
Так, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 480 щеплень;
- Волинська область – 130 щеплень;
- Дніпропетровська область – 390 щеплень;
- Донецька область – 640 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 160 щеплень;
- Запорізька область – 250 щеплень;
- Івано-Франківська область – 610 щеплень;
- Київська область – 440 щеплень;
- Кіровоградська область – 240 щеплень;
- Луганська область – 460 щеплень;
- Львівська область – 590 щеплень;
- м. Київ – 840 щеплень;
- Миколаївська область – 270 щеплень;
- Одеська область – 450 щеплень;
- Полтавська область – 470 щеплень;
- Рівненська область – 260 щеплень;
- Сумська область – 340 щеплень;
- Тернопільська область – 600 щеплень;
- Харківська область – 370 щеплень;
- Херсонська область – 700 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область – 190 щеплень;
- Чернігівська область – 340 щеплень;
- Черкаська область – 170 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за 16 березня COVID-19 діагностували у 11 833 осіб, зафіксовано 289 летальних випадків, госпіталізували 4887 хворих.
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