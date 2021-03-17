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17 березня 2021, 10:09 11

Першу вакцину від COVID отримали майже 72 тисячі людей, другу лише одна - МОЗ

17 березня 2021, 10:09 11
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Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)
Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень)
Фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 17 березня в Україні вакциновано вже 71 923 українців, а за останню добу щеплення отримали 9840 осіб, це на 912 щеплень більше, ніж напередодні. Поки тільки одна людина отримала другу дозу препарату, тобто завершила вакцинацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Так, за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6284 щеплення), найменша - у Житомирській області (1441 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 480 щеплень;
  • Волинська область – 130 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 390 щеплень;
  • Донецька область – 640 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 160 щеплень;
  • Запорізька область – 250 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 610 щеплень;
  • Київська область – 440 щеплень;
  • Кіровоградська область – 240 щеплень;
  • Луганська область – 460 щеплень;
  • Львівська область – 590 щеплень;
  • м. Київ – 840 щеплень;
  • Миколаївська область – 270 щеплень;
  • Одеська область – 450 щеплень;
  • Полтавська область – 470 щеплень;
  • Рівненська область – 260 щеплень;
  • Сумська область – 340 щеплень;
  • Тернопільська область – 600 щеплень;
  • Харківська область – 370 щеплень;
  • Херсонська область – 700 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область – 190 щеплень;
  • Чернігівська область – 340 щеплень;
  • Черкаська область – 170 щеплень.

Нагадаємо, в Україні за 16 березня COVID-19 діагностували у 11 833 осіб, зафіксовано 289 летальних випадків, госпіталізували 4887 хворих.

коронавірус вакцина МОЗ медики вакцинація

 
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