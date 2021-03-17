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В Україні різко зросла кількість нових випадків зараження і смертей від COVID-19
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17 березня 2021, 08:56 21

В Україні різко зросла кількість нових випадків зараження і смертей від COVID-19

17 березня 2021, 08:56 21
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За добу зафіксовано майже 300 летальних випадків
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 16 березня COVID-19 діагностували у 11 833 осіб, зафіксовано 289 летальних випадків, госпіталізували 4887 хворих, 5467 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

11 833 нових випадки COVID-19 зафіксовано в Україні на 17 березня. Серед захворілих - 609 дітей і 388 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 121 144 (в тому числі методом ПЛР - 50 966, методом ІФА - 22 035, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 48 143).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) і Харківській (750) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 489 023 особи;
  • одужало - 1 237 676 осіб;
  • летальних результатів - 28 986;
  • проведено ПЛР-тестів - 7 467 108.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 діагностували у 9642 осіб, зафіксовано 264 летальних випадків.

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