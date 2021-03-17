Первую вакцину от COVID получили почти 72 тысячи человек, вторую только один - Минздрав
Наибольшее количество прививок за прошедшие сутки сделали в Киеве (840 прививок)
Наибольшее количество прививок за прошедшие сутки сделали в Киеве (840 прививок)
По состоянию на утро 17 марта в Украине вакцинировано уже 71 923 украинцев, а за последние сутки прививки получили 9840 человек, это на 912 прививок больше, чем накануне. Пока только один человек получил вторую дозу препарата, то есть завершил вакцинацию.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшая - в Житомирской области (1441 прививки).
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 480 прививок;
- Волынская область – 130 прививок;
- Днепропетровская область – 390 прививок;
- Донецкая область – 640 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 160 прививок;
- Запорожская область – 250 прививок;
- Ивано-Франковска область – 610 прививок;
- Киевская область – 440 прививок;
- Кировоградская область – 240 прививок;
- Луганская область – 460 прививок;
- Львовская область – 590 прививок;
- г. Киев – 840 прививок;
- Николаевская область – 270 прививок;
- Одесская область – 450 прививок;
- Полтавская область – 470 прививок;
- Ровенская область – 260 прививок;
- Сумская область – 340 прививок;
- Тернопольская область – 600 прививок;
- Харьковская область – 370 прививок;
- Херсонская область – 700 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область – 190 прививок;
- Черниговская область – 340 прививок;
- Черкасская область – 170 прививок.
Напомним, в Украине по 16 марта COVID-19 диагностировали у 11 833 человек, зафиксировано 289 летальных случаев, госпитализировали 4887 больных.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского