Первую вакцину от COVID получили почти 72 тысячи человек, вторую только один - Минздрав

Наибольшее количество прививок за прошедшие сутки сделали в Киеве (840 прививок)

Наибольшее количество прививок за прошедшие сутки сделали в Киеве (840 прививок)

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 17 марта в Украине вакцинировано уже 71 923 украинцев, а за последние сутки прививки получили 9840 человек, это на 912 прививок больше, чем накануне. Пока только один человек получил вторую дозу препарата, то есть завершил вакцинацию.