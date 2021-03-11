Вакцинация в Украине: первую прививку получили почти 30 тысяч человек

За минувшие сутки вакцинировали 5 898 людей

За минувшие сутки вакцинировали 5 898 людей

Фото: из открытых источников

По состоянию на утро 11 марта первую дозу вакцины CoviShield получили 29 378 человек, за минувшие сутки вакцинировали 5898 людей.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает RegioNews.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Тернопольской области (500 прививок). За весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (3 504 прививки), наименьшее - в Закарпатской области (494 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 420 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 469 прививок;

Донецкая область - 370 прививок;

Житомирская область - 132 прививки;

Закарпатская область - 50 прививок;

Запорожская область - 210 прививок;

Ивано-Франковская область - 198 прививок;

Киевская область - 470 прививок;

Кировоградская область - 160 прививок;

Луганская область - 250 прививок;

Львовская область - 269 прививок;

Киев - 100 прививок;

Николаевская область - 150 прививок;

Одесская область - 250 прививок;

Полтавская область - 380 прививок;

Ровенская область - 170 прививок;

Сумская область - 260 прививок;

Тернопольская область - 500 прививок;

Харьковская область - 100 прививок;

Херсонская область - 310 прививок;

Хмельницкая область - 100 прививок;

Черновицкая область - 120 прививок;

Черниговская область - 40 прививок.

Черкасская область - 260 прививок.

Как сообщалось, Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19. Пока темпы не очень быстрые, сообщил президент.