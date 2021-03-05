Коронавірус в Україні: другий день поспіль понад 10 тисяч нових випадків

За добу до лікарень потрапили 3 355 осіб

За добу до лікарень потрапили 3 355 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки, 4149 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

10 155 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 5 березня. Серед захворілих - 577 дітей і 345 медпрацівників", - повідомив міністр.

Було здійснено тестувань за добу - 83 756 (в тому числі методом ПЛР - 40 393, методом ІФА - 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 236).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) і Житомирській (695) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 384 917 осіб;

одужало - 1 191 022 осіб;

летальних результатів - 26 763;

проведено ПЛР-тестів - 7 062 386.

Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 10 057 осіб.