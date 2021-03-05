Коронавірус в Україні: другий день поспіль понад 10 тисяч нових випадків
В Україні за 4 березня COVID-19 виявили у 10 155 осіб, зафіксовано 172 летальних випадки, 4149 пацієнтів одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
10 155 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 5 березня. Серед захворілих - 577 дітей і 345 медпрацівників", - повідомив міністр.
Було здійснено тестувань за добу - 83 756 (в тому числі методом ПЛР - 40 393, методом ІФА - 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 236).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у місті Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) і Житомирській (695) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 384 917 осіб;
- одужало - 1 191 022 осіб;
- летальних результатів - 26 763;
- проведено ПЛР-тестів - 7 062 386.
Нагадаємо, добою раніше в Україні COVID-19 виявили у 10 057 осіб.