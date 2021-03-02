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02 березня 2021, 14:48 101

В Одесі у одній зі шкіл шукають вибухівку

02 березня 2021, 14:48 101
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На місце події вже виїхали поліцейські
На місце події вже виїхали поліцейські
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 2 березня, в Одесі на електронну пошту однієї з шкіл надійшло повідомлення про мінування навчального закладу. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, пише RegioNews.

"Слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, працівники вибухотехнічного управління, ДСНС та кінологи виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території", - йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали "серійного" мінера судів.

Україна Одеса мінування вибух правоохоронці

 
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