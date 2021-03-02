В Одесі у одній зі шкіл шукають вибухівку
На місце події вже виїхали поліцейські
На місце події вже виїхали поліцейські
Сьогодні, 2 березня, в Одесі на електронну пошту однієї з шкіл надійшло повідомлення про мінування навчального закладу. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, пише RegioNews.
"Слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, працівники вибухотехнічного управління, ДСНС та кінологи виїхали для обстеження об'єкта та прилеглої до нього території", - йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі затримали "серійного" мінера судів.
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