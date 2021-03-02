В Одесі у одній зі шкіл шукають вибухівку

02 березня 2021

"Президент знав про мене все": голова Сумської ОДА Василь Хома про своє призначення

Нинішній керівник Сумської області Василь Хома – досвідчений чиновник, який починав свою кар'єру на держслужбі в Харкові ще в команді Євгена Кушнарьова. У якого, як він каже, "набрався досвіду державн...