У Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування
Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик"
Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик"
У Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик".
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.
Як повідомляється, дзвінок про мінування станцій метро надійшов анонімно. Разом з ними зачинили на вхід та вихід пересадочний вузол "Майдан Незалежності". Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.
У відомстві зазначають, що інформацію про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, нещодавно у столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".
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