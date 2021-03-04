У Києві закрили центральні станції метро через повідомлення про мінування

Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик"

Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик"

Фото з відкритих джерел

У Києві після дзвінка про мінування закрили дві станції метро. Йдеться про станції "Університет" і "Хрещатик".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише RegioNews.

Як повідомляється, дзвінок про мінування станцій метро надійшов анонімно. Разом з ними зачинили на вхід та вихід пересадочний вузол "Майдан Незалежності". Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про мінування.

У відомстві зазначають, що інформацію про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Нагадаємо, нещодавно у столиці "замінували" станції метро "Палац спорту" і "Майдан Незалежності".