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04 марта 2021, 15:08 2

Станции метро Киева открыты после проверки сообщения о минировании

04 марта 2021, 15:08 2
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Взрывоопасных предметов не обнаружили
Взрывоопасных предметов не обнаружили
Фото из открытых источников
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В Киеве станции метро "Крещатик" и "Университет" проверили на предмет наличия взрывчатых предметов после получения анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене сообщили, что станция "Университет" также проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме! – говорится в сообщении.

Увага! Станцію "Університет" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!

Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 4, 2021

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании. Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик".

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