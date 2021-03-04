Станции метро Киева открыты после проверки сообщения о минировании

Взрывоопасных предметов не обнаружили

Взрывоопасных предметов не обнаружили

Фото из открытых источников

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Университет" проверили на предмет наличия взрывчатых предметов после получения анонимного сообщения о минировании.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Станция "Крещатик" и пересадка на "Майдан Независимости" проверены и открыты для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено, - говорится в сообщении.

Позже в метрополитене сообщили, что станция "Университет" также проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Все станции и пересадочные узлы открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме! – говорится в сообщении.

Увага! Станцію "Університет" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Усі станції та пересадочні вузли відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі! Posted by КП "Київський метрополітен" on Thursday, March 4, 2021

Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве закрыли центральные станции метро из-за сообщения о минировании. Речь идет о станции "Университет" и "Крещатик".