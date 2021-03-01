"Зайві" дози COVID-вакцини будуть пропонувати людям, яких повинні прищеплювати пізніше - Степанов

Кількість вакцинованих має бути кратною 10

Кількість вакцинованих має бути кратною 10

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У разі, якщо під час вакцинації від COVID-19 медпрацівників будуть залишатися невикористані дози, вакцинуватимуть людей, які повинні вакцинуватися на інших етапах.

Як передає RegioNews з посиланням на Україна 24, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Флакон розрахований на 10 доз. У всіх країнах світу виникає ситуація, коли дози залишаються (після відкриття флакона - ред.). Ми знайшли рішення з цього питання, щоб не залишалося жодної дози вакцини, щоб не треба було її утилізувати. В тому числі ми будемо додавати з інших етапів людей, коли будемо бачити кількість медичних працівників не кратну 10, тобто будуть залишки вакцини, - сказав Степанов.

За його словами, медичні працівники не відмовляються від вакцинації проти COVID-19, просто багато з них вже перехворіли коронавірусною хворобою і можуть пройти її пізніше.

Також міністр нагадав, що побічні ефекти можуть виникнути у невеликої кількості людей за будь-якої вакцинації. Найбільш поширеними з них можуть бути підвищення температури, почервоніння в місці, де безпосередньо вводився імунобіологічний препарат. У деяких випадках можлива алергічна реакція на окремі компоненти вакцини.

Якщо ми порівняємо користь (від вакцинації - ред.) і ризик побічних ефектів, то зрозуміло, що користь набагато більша - ти захищаєшся від смертельної хвороби. Якщо вакцинувався, то точно не захворієш, або отримаєш легкий перебіг хвороби. Але точно не потрапиш в реанімацію, не будеш мати важких наслідків, і точно будеш живий. Користь очевидна, - сказав Степанов.

Як повідомлялося, у Чернівцях 6 доз вакцини від COVD-19 викинули на смітник, - інфекціоністка. В одному флаконі – 10 доз, вацинировано 54 людини.