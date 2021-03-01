Лише країни третього світу: Україна стала 13-ю, де зареєстрували CoviShield

Україна є однією з останніх в регіоні країн, яка розпочала Covid-вакцинацію свого населення

Україна є однією з останніх в регіоні країн, яка розпочала Covid-вакцинацію свого населення

Фото: з відкритих джерел

Україна стала 13 країною світу, де зареєстрували індійську вакцину CoviShield виробництва Serum institut of India. Також вакцину зареєстрували інші країни третього світу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на chas.news. Серед інших країн - Афганістан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Гана, Індія, Мальдіви, Марокко, Непал, Нігерія, Південно-Африканська Республіка, Шрі-Ланка, Україна. Паралельно ще тривають два клінічні дослідження в Індії. Також ця вакцина рекомендована для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я Відомо, що CoviShield виробляють за технологією AstraZeneca. Втім, клінічні дослідження власне CoviShield наразі тривають в Індії. В них візьмуть участь 1,6 тис. осіб віком від 18 до 99 років. Нагадаємо, в уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року.

.