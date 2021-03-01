08:59  01 березня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
10:46  01 березня
Нардеп Олександр Дубінський потрапив у ДТП на Львівщині - ЗМІ
08:22  01 березня
На Донбасі через обстріли бойовиків загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
01 березня 2021, 15:04 7

Лише країни третього світу: Україна стала 13-ю, де зареєстрували CoviShield

01 березня 2021, 15:04 7
Читайте также на русском языке
Україна є однією з останніх в регіоні країн, яка розпочала Covid-вакцинацію свого населення
Україна є однією з останніх в регіоні країн, яка розпочала Covid-вакцинацію свого населення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Україна стала 13 країною світу, де зареєстрували індійську вакцину CoviShield виробництва Serum institut of India. Також вакцину зареєстрували інші країни третього світу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на chas.news.

Серед інших країн - Афганістан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Гана, Індія, Мальдіви, Марокко, Непал, Нігерія, Південно-Африканська Республіка, Шрі-Ланка, Україна. Паралельно ще тривають два клінічні дослідження в Індії.

Також ця вакцина рекомендована для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я

Відомо, що CoviShield виробляють за технологією AstraZeneca. Втім, клінічні дослідження власне CoviShield наразі тривають в Індії. В них візьмуть участь 1,6 тис. осіб віком від 18 до 99 років.

Нагадаємо, в уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року.

українці допомога розвиток МОЗ Індія вакцинація

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Протестант серед православних: як новий мер Рівного Третяк намагався домовитися із усіма та боровся зі снігом
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Володимир Горбач
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram