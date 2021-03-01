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01 березня 2021, 15:53 8

В Україну вже скоро будуть поставки вакцини Coronavac з Китаю, - Степанов

01 березня 2021, 15:53 8
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Степанов запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні
Степанов запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я України очікує поставку вакцини Coronavac, виробленої китайським виробником Sinovac і закупленої Міністерством охорони здоров'я за кошти держбюджету.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми чекаємо постачання Coronavac, за контрактом вакцина повинна бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів з приводу ефективності", - сказав він.

Степанов зазначив, що "держава повністю захищено з точки зору банківських гарантій".

Він підкреслив, що зараз перелік виробників вакцин розширюється.

"Виробники вакцин постійно додаються, сьогодні це 3-4 виробника в світі, а завтра - 10", сказав він.

Степанов запевнив, що українці можуть довіряти всім вакцинам, які будуть зареєстровані в Україні.

Нагадаємо, сьогодні Степанов вакцинувався від коронавірусу в прямому ефірі.

коронавірус Україна вакцина міністр МОЗ

 
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