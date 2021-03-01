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01 марта 2021, 14:05 10

Степанов вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

01 марта 2021, 14:05 10
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Ему укололи индийскую вакцину Covishield
Ему укололи индийскую вакцину Covishield
Фото: скриншот видео
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов стал первым украинским чиновником, который публично вакцинировался от коронавируса в Александровской клинической больнице столицы. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию процесса вакцинации, опубликованную Министерством здравоохранения.

Отмечается, что Степанова вакцинировали препаратом Covishield индийского производства.

Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил министр.

По словам министра, такой шаг нужен для минимизации манипуляций относительно безопасности и эффективности вакцинации.

Напомним, в Верховной Раде Украины заявляют о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова по вакцинации в Украине.

коронавирус министр Минздрав Максим Степанов вакцинация

 
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