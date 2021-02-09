Зеленский рассказал, какой COVID-вакциной будут защищать украинцев

Первый этап вакцинации начнется уже в феврале

Первый этап вакцинации начнется уже в феврале

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, вакцинация населения и создание новой системы мониторинга биологических угроз - это приоритеты государства в борьбе с коронавирусом.

Как передает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время Всеукраинского форума "Коронавирус: вызовы и ответы".

Так, главной задачей Зеленский считает охват вакцинацией, по меньшей мере, половины населения Украины в течение 21-го и начале 22-го годов.

Недавно нашей главной задачей было обеспечение достаточным количеством доз качественной вакцины от ведущих международных производителей. Мы договорились о поставке вакцин от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novovax. Первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце, вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы, - сообщил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав уже получило подтверждение о поставке 12 млн доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и NovaVax. Ее поставки начнутся в феврале.